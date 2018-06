Giornata Mondiale dell'Ambiente, solo il 57% degli italiani fa la differenziata

(Teleborsa) - C'è ancora molto da fare per l'ambiente. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente dedicata al problema della plastica, Coldiretti sulla base dei dati Eurobarometro fa sapere che solo il 57% degli italiani fa la raccolta differenziata, nonostante il servizio sia offerto da quasi la totalità dei Comuni italiani (98%) che coprono il 99,5% della popolazione, secondo l'accordo Anci-Conai.



Gli italiani – sottolinea l'associazione che tutela gli agricoltori - si pongono ben al di sotto della media dell'Unione Europea dove il 65% dei cittadini pratica la raccolta differenziata per i rifiuti. Un comportamento che si scontra con il fatto che ben il 95% degli italiani ritiene importante proteggere l'ambiente messo a rischio, nell'ordine, dalla quantità crescente di rifiuti, dall'inquinamento atmosferico e dai cambiamenti climatici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA