Giornata nera per Facebook.Titolo in picchiata dopo i conti

(Teleborsa) - Giornata nera a Wall Street per Facebook che, fin da avvio seduta, mostra un calo a due cifre del 19,31% .





Ad innescare la miccia delle vendite i conti annunciati ieri 25 luglio a mercati chiusi che hanno deluso le attese e una guidance debole che ha scosso l'umore degli investitori già nell'after hour.



La tendenza di breve dell'azienda di Menlo Park è in rafforzamento con area di resistenza vista a 178,8 dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 173,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 184.







