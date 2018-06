Giornata "no" per le banche e per i tech

(Teleborsa) - Ancora vendite sui titoli bancari e su quelli delle aziende legate alla tecnologia, sia a Piazza Affari che in Europa, a causa delle tensioni per una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.



Lo stoxx di riferimento europeo di settore delle banche registra una flessione dell'1,54%, secondo solo alle auto in frenata dell'1,69%. L'indice stoxx tech registra invece un decremento dell'1,49%.



Titolo peggiore del Cac40 di Parigi STM, con una flessione del 3,10%. Tra le banche in rosso BNP Paribas, che arretra dell'1,54% mentre a Francoforte Commerzbank perde il 2,28%. La società tecnologica tedesca Infineon flette il 2,29%. A Londra HSBC segna un -1,69% mentre Royal Bank of Scotland registra un decremento dell'1,19%.



Sulla borsa milanese in discesa STM -3,37% mentre tra gli istituti di credono perdono oltre il 2%, Banco BPM, Mediobanca, UBI Banca e Intesa SanPaolo.





