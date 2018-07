Giornata positiva per l'indice del settore telecomunicazioni (+2,14%)

(Teleborsa) - Corre il comparto telecomunicazioni in Italia che allunga rispetto all'andamento piatto dell'EURO STOXX Telecommunications e mostra un guadagno di 264,58 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 12.387,6.



Intanto l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni si ferma a 290,4 dopo un inizio di giornata a quota 290,58.



Nel listino principale, vigoroso rialzo per Telecom Italia, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,24%.



Tra le mid-cap italiane, punta con decisione al rialzo la performance di Inwit, con una variazione percentuale dell'1,53%.



Tra le small-cap di Milano, grande giornata per Retelit, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,40%.



Performance modesta per Acotel Group, che mostra un moderato rialzo dello 0,51%.

