Giovannini: rilancio infrastrutture, "Ã¨ uno dei dilemmi che un Paese deve affrontare"

(Teleborsa) - Infrastrutture ma anche legge di bilancio nei pensieri di Enrico Giovannini. L'ex presidente Istat ed ex ministro del Lavoro a tutto tondo, anticipando a Il Sussidiario.net i temi del suo intervento al Meeting di Rimini.



Il crollo del Ponte Morandi a Genova ha rilanciato il tema delle infrastrutture in Italia. Per il futuro "serve un cambio radicale nella progettazione". Prima di tutto favorendo la "transizione e riqualificazione del costruito piuttosto che continuare a cementificare". E poi sperimentando nuovi sistemi di costruzione che tengano conto delle tendenze future orientate su "mezzi di trasporto molto più puliti. Quello del rilancio delle infrastrutture, "è uno dei dilemmi che un Paese deve affrontare. Fermo restando che è possibile, grazie alle nuove tecnologie, sviluppare infrastrutture a basso impatto ambientale; fermo restando che avremmo tantissimo lavoro da creare se prendessimo seriamente l'idea della transizione e della riqualificazione del costruito piuttosto che continuare a cementificare l'Italia come abbiamo fatto nei decenni scorsi; fermo restando che i costi del non fare manutenzione e del non mettere in sicurezza il territorio e gli edifici, soprattutto nelle zone ad alto rischio sismico e idrogeologico, sono maggiori rispetto agli interventi di prevenzione, e' indubbio che l'Italia sia indietro rispetto a infrastrutture materiali e immateriali".



Parlando della Legge di bilancio, Giovannini spiega che con un modello "classico" di flat tax "le diseguaglianze peggiorano". E per misurare i benefici che il reddito di cittadinanza avrà sulle famiglie è necessario aspettare "come verranno disegnati i vari interventi" . A chi gli chiedeva quale impatto reddito di cittadinanza, flat tax e Decreto Dignità potrebbero avere in termini di contrasto alla povertà e a favore dell'inclusione sociale, l'ex ministro ha precisato che "tutto dipende da come verranno disegnati i vari interventi. Se si fa una flat tax classica le diseguaglianze peggiorano, ma se si ridisegna tutta la curva fiscale, per esempio intervenendo su agevolazioni, detrazioni e cosi' via, allora l'indicatore di diseguaglianza potrebbe addirittura migliorare. Ecco perché non si può dire in anticipo cosa accadrà".

