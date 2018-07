Gli italiani e la patente, oltre 6 milioni hanno ripetuto l'esame almeno una volta

(Teleborsa) - Sono più di 6 milioni gli italiani che hanno dovuto ripetere almeno una volta l'esame di guida.



A livello complessivo la percentuale di bocciati è del 17,7% del totale: fra gli uomini si scende al 15%, mentre si sale fino al 20,4% fra le donne.



E' quanto emerge da un'indagine condotta su un campione rappresentativo della popolazione italiana di età compresa fra 18 ed 74 anni in possesso della licenza di guida. A spaventare maggiormente i futuri automobilisti è soprattutto l'esame pratico, dove il numero dei bocciati è di 3 milioni e 460mila.



Più basso invece il numero di coloro che devono ripetere la teoria. Sono infatti poco meno di 2 milioni e 900mila. Il numero di coloro bocciati in entrambe le prove è di circa 216mila persone.



Dalla ricerca condotta da Facile.it è emerso che oltre 1,6 milioni di automobilisti hanno ripetuto la prova una sola volta, oltre 4 milioni due volte; poco più di 500mila si sono presentati all'esame per tre volte prima di avere il via libera e 36mila che hanno conquistato la patente dopo più di tre tentativi.



Leggendo i dati in chiave geografica, gli automobilisti che più spesso sono stati bocciati all'esame di guida sono quelli che risiedono al Centro Italia dove ben il 20,8% dei patentati ha dovuto ripresentarsi almeno una volta.

