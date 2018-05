Gli italiani perdono interesse per il garage

(Teleborsa) - Il garage sta diventando un bene sempre meno indispensabile per gli italiani, popolo di automobilisti. Secondo l'ultimo studio di Immobiliare.it che ha analizzato l'andamento del mercato dei box auto negli ultimi cinque anni relativamente alle principali città italiane, l'offerta oscilla con picchi del 36% in più rispetto al 2013 a fronte di prezzi che, conseguentemente, calano in alcuni casi anche di oltre 30 punti percentuali.



Tiene meglio il comparto degli affitti: qui l'oscillazione dell'offerta non supera il 18% su base quinquennale, mentre i prezzi, con qualche eccezione, si attestano su una perdita massima di 10 punti percentuali.



Si registrano record negativi a Genova, Firenze e Palermo, dove i prezzi dei garage perdono rispettivamente su base quinquennale il 33,5%, 29,6% e 25,7%.



Mercato pressoché invariato a Napoli e Milano: nel capoluogo partenopeo il valore di questi spazi è quasi invariato, appena -1% rispetto al 2013, mentre a Milano il calo dei prezzi in cinque anni si è fermato al -6,8% a fronte di un'offerta in aumento di oltre il 20%. Ed è proprio Milano l'unica città in cui nell'ultimo quinquennio i prezzi delle locazioni sono aumentati, con un'oscillazione pari al +6,1%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA