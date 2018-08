GO internet acquisisce nuovi clienti

(Teleborsa) - GO internet continua ad acquisire nuovi clienti. La Società ha registrato un totale di 549 nuovi clienti nel mese di luglio (648 in giugno), di cui 374 nel segmento 4G Lte, 107 nel 4G Wimax e 68 nel Fiber To The Home attivo a Perugia e Bologna.



I rinnovi dei contratti si sono attestati complessivamente su 105 unità nel 4G Lte e Wimax.

© RIPRODUZIONE RISERVATA