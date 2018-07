Go Internet brilla dopo accordo con Retelit

(Teleborsa) - Effervescente Go Internet, che passa di mano con un aumento del 4,49% grazie all'accordo raggiunto con Retelit ed annunciato stamane prima della partenza del mercato.



GO internet, provider che opera nel 4G e 4.5G LTE, e Retelit, uno dei principali operatori italiani di servizi dati e infrastrutture, hanno siglato un'intesa della durata di 5 anni rinnovabili per la fornitura di connettività ultra-broadband e a banda dedicata in fibra ottica ad alta velocità finalizzata a preparare la rete di GO internet all'evoluzione verso il 5G.





Lo scenario su base settimanale di Go Internet rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Aim Italia. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Il quadro di medio periodo di Go Internet ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1,472 Euro. Primo supporto individuato a 1,357. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1,587.



