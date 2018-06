GO internet, cresce l'acquisizione di nuovi clienti

(Teleborsa) - Nel mese di maggio, GO internet, ha acquisito un totale di 704 nuovi clienti (644 in aprile), di cui 478 nel segmento 4G Lte, 184 nel 4G Wimax e 42 nel Fiber To The Home attivo a Perugia e da fine aprile anche a Bologna.



I rinnovi dei contratti si sono attestati complessivamente su 295 unità nel 4G Lte e Wimax.



"Abbiamo registrato un buon andamento delle acquisizioni in maggio mentre l'espansione della rete si è concentrata sul potenziamento di installazioni presenti nei Comuni di Imola, Granarolo dell'Emilia e Valsamoggia (BO), oltre che nelle province di Reggio Emilia e Parma" - ha commentato Flavio Ubaldi, COO e Responsabile Commerciale di GO internet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA