Go internet in rosso nel 2017

(Teleborsa) - GO internet raggiunge nel 2017 un fatturato pari a circa 6,58 milioni di Euro, con un aumento del 4% rispetto al 2016. In particolare, l'aumento del fatturato è dovuto alla costante e progressiva diffusione della copertura 4G LTE nelle regioni Marche ed Emilia Romagna dove la Società è titolare dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz.



La società italiana attiva nel settore dell'Internet Mobile ha chiuso l'anno con un risultato netto negativo pari a 255 mila euro a fronte di un utile di 136 mila euro registrato al 31 dicembre 2016.



La Posizione Finanziaria Netta ammonta a 4.479 migliaia di euro al 31 dicembre 2017, in aumento di 2.124 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2016.



"Il 2017 si è concluso con apprezzabili risultati che evidenziano la costante e continua crescita della Società nel mercato di riferimento. Inoltre, la partnership industriale con Linkem, siglata con il duplice accordo di frequency sharing e con l'accordo di investimento, da un lato, consentirà alla Società di migliorare i servizi di connessione offerti tramite i protocolli 4.5G Lte e 4G Lte, grazie alla disponibilità di maggiore spettro in zone ad elevato successo commerciale, dall'altro, permetterà alla Società di continuare con forte impulso il processo di crescita evolvendo verso il 5G", ha dichiarato Giuseppe Colaiacovo, Presidente della società.



Negativo il titolo a Piazza Affari: -2,14%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA