Goldman Sachs, termina l'era Blankfein

(Teleborsa) - Sta per giungere al termine il mandato Lloyd Blankfein, dal 2006 CEO di Goldman Sachs. Come ha annunciato lo stesso manager in un intervista rilasciata al network americano CNBC, entro la fine del 2018 lascerĂ la carica che ricopre da ben 12 anni.



Non si preannunciano particolari sorprese riguardo al nome del successore. Dopo le dimissioni nel mese di marzo del presidente e co-direttore Harwey Schwartz, David Solomon resterĂ unico presidente e direttore operativo di Goldman Sachs.









