Google punta sull'e-commerce con JD.com

Google punta sul commercio online con una nuova partnership.



Alphabet, holding company del colosso statunitense del web, investirà 550 milioni di dollari in JD.com, seconda maggiore società cinese di e-commerce in Cina, con il duplice scopo di espandere la propria presenza sul mercato cinese, europeo, USA e del Sudest asiatico e di rafforzare la propria capacità di fornire servizi retail.



Secondo i termini dell'accordo, Alphabet acquisterà 27,1 milioni di nuove azioni JD.com quotate al Nasdaq - che rappresentano circa l'1% del capitale della società cinese - a 20,29 dollari ad azione, cifra che equivale a 40,58 dollari per ADR (american depository share).



Le due società collaboreranno alla sviluppo di infrastrutture per la vendita al dettaglio "personalizzata". Inoltre JD inizierà a vendere una selezione di prodotti su Google Shopping.

