Governo, Assonime: "Importante non arrestare consolidamento e riforme"

(Teleborsa) - Situazione politica e andamento dell'economia. Sono stati questi i tempi principali trattati dalla Giunta di Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni che si occupa dei problemi che riguardano gli interessi e lo sviluppo dell'economia italiana).



La Giunta, presieduta da Innocenzo Cipolletta, si è riunita questa mattina a Roma dove ha incontrato il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco.



La Giunta ha sottolineato l'importanza di non arrestare il sentiero di consolidamento del debito pubblico e le riforme strutturali dell'economie necessarie per innalzare durevolmente il tasso di crescita dell'economia e garantire la stabilità finanziaria nel quadro dell'euro. Inoltre l'incontro è stata l'occasione per discutere delle sfide poste dall'attuazione del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.







© RIPRODUZIONE RISERVATA