Governo, l'Ue avverte l'Italia: riduca debito e rispetti impegni

Il vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, lancia un monito all'Italia e al futuro esecutivo: «L'attuale Governo italiano è stato molto attivo e ha dato molto sostegno all'agenda sulle riforme dell'Eurozona, e non ci aspettiamo che questa linea cambi improvvisamente». Un chiaro avvertimento mentre sono in corso i negoziati per la formazione di un esecutivo tra Movimento 5 stelle e Lega. Per il commissario «è chiaro che l'approccio alla formazione del nuovo Governo e l'approccio rispetto alla stabilità finanziaria deve essere quello di rimanere nel corso attuale, riducendo gradualmente il deficit e il debito pubblico».



«Le regole del Patto di stabilità si applicano a tutti gli stati membri e non ho segnali che la Commissione concederà eccezioni a chiunque», ha sottolineato poi il vicepresidente della Commissione Ue Jyrki Katainen rispondendo a una domanda sui piani per i conti pubblici del possibile nuovo Governo Lega-5 stelle. «Non è solo una cosa che sta a noi, alla fine le decisioni sul Patto le prende il Consiglio e non vedo segnali che in Paesi vogliano cambiare le

regole o fare eccezioni per qualcuno», ha aggiunto. «Ho tutte le ragioni per credere che l'Italia continuerà a rispettare i suoi impegni», ha poi puntualizzato Katainen rispondendo a una domanda sull'Italia. «Aspettiamo di lavorare con un Governo stabile, qualunque esso sia», ha aggiunto.



La prossima settimana, Bruxelles pubblicherà le raccomandazioni annuali agli Stati membri e raccomanderà all'Italia di ridurre debito e deficit. Un approccio che la Commissione mantiene «indipendentemente dal Governo che ci sarà» e che «è lo stesso di Mattarella che durante il processo di formazione del Governo ha enfatizzato la necessità di mantenere gli impegni europei», ha spiegato Dombrovskis nel corso di un evento organizzato da Politico a Bruxelles.





