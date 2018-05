Governo, incontroÂ Di Maio-Salvini su nodo Savona mentre Mattarella riflette suÂ Conte

(Teleborsa) - Pausa di riflessione per il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che prende tempo prima di firmare il pacchetto presentato dai leader di M5s e Lega.



Nel frattempo, continuano le consultazioni. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati nuovamente. All'incontro, secondo quanto riferiscono fonti politiche, dovrebbe aver partecipato anche il premier designato dai due partiti, Giuseppe Conte. All'esame dei due leader, la composizione della squadra di governo, ultimata con l'indicazione di Paolo Savona all'Economia. Sull'assetto della squadra, secondo quanto si apprende, i due capi politici starebbero ancora facendo gli approfondimenti.



In mattinata, il Presidente della Repubblica, ha ricevuto il presidente della Camera Roberto Fico e il presidente del Senato Elisabetta Casellati, separatamente, per informarli degli sviluppi della situazione ed ascoltare le loro valutazioni.



Intanto l'UE lancia nuovi avvertimenti sulla tenuta dei conti pubblici italiani. "Noi riteniamo molto importante che il nuovo governo mantenga la rotta e porti avanti in modo responsabile la politica di bilancio" - ha detto il vicepresidente della Commissione UE, Valdis Dombrovskis, in un'intervista all'Handelsblatt -. "Questo è necessario dal momento che l'Italia ha il secondo debito pubblico più alto dopo la Grecia". Pronta la risposta del segretario del Carroccio: "All'estero stiano sereni".



I dubbi di Mattarella e le critiche dall'estero. Il capo dello Stato ha deciso di prendersi una pausa di riflessione dopo che i leader di Lega e M5s hanno proposto il nome del giurista Giuseppe Conte come premier. Dubbi sul curriculum del professore sono stati sollevati dalla New York University secondo cui il nome di Conte non risulterebbe nei suoi archivi.

L'intervento di Mattarella viene visto come garanzia per mantenere l'iniziativa del governo italiano in un ambito di collaborazione con l'Unione Europea.

