Governo, Mattarella convoca Roberto Fico al Quirinale

(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le 17.00 di oggi 23 aprile, al Quirinale, il presidente della Camera, Roberto Fico.



La nuova settimana di consultazioni dunque entra nel vivo. L'obiettivo è sempre lo stesso: tentare la formazione di un nuovo Governo. Dopo il flop del giro di consultazioni guidato dal presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, il Capo dello Stato ci riprova e tenta l'ultima chance per quella che sembra diventata una missione impossibile.



Fico avrà un mandato sul modello di quello avuto dalla Casellati, ma con nuove regole. Un Governo M5S-PD sembra un'ipotesi altamente improbabile per le divisioni dei Dem. L'intesa Lega-M5S comporterebbe uno strappo definitivo nel centrodestra. Un'ipotesi questa che non sembra poi tanto remota vista l'aria di burrasca che tira tra Berlusconi e Salvini.





Intanto, dalle elezioni regionali in Molise è uscito il governatore di centrodestra: Donato Toma. Un segnale che ha fatto esultare il leader della Lega Matteo Salvini che esclude sinistra e PD dal nuovo Governo.







© RIPRODUZIONE RISERVATA