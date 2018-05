Governo, Presidente della Camera Fico sale al Colle

(Teleborsa) - Il presidente della Camera, Roberto Fico, è da poco giunto al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato, Sergio Mattarella in vista della formazione del nuovo Governo.



Ieri 21 maggio, è stata una giornata lunga in cui Mattarella ha ricevuto le delegazioni di Lega e M5S che dopo tanta attesa hanno svelato il nome del Premier a cui affidare l'incarico. E' Giuseppe Conte il prescelto da Salvini e Di Maio per entrare a Palazzo Chigi. Ora l'ultima parola spetta al Capo dello Stato.



Dopo Fico alle ore 12.00, salirà al Colle il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.















