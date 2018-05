Governo, Salvini non fa passi indietro: "La lista dei ministri Ã¨ pronta. O si parte o si vota"

(Teleborsa) - Matteo Salvini pronto a rompere sul governo qualora continuasse a persistere il veto del Quirinale sul nome di Paolo Savona all'Economia. "Io ho detto "O si parte o per noi basta". Mi rifiuto di andare avanti ancora a trattare per settimane. I mutui non aspettano, la benzina non aspetta, gli sbarchi nemmeno". Ha risposto così ai giornalisti che lo incalzavano al suo arrivo alla festa della Lega di Martinengo, in provincia di Bergamo. Quindi l'alternativa è il voto? "Sicuramente non sono nato per tirare a campare", ha risposto il segretario leghista.



LISTA DEI MINISTRI PRONTA - Il leader della Lega, dopo aver sfogato la propria frustrazione su Facebook, ha rivelato oggi che già stasera la Lega consegnerà a Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio incaricato, la lista dei nomi per ministri che il partito è pronto ad appoggiare-.



"Già stasera daremo al presidente del Consiglio incaricato i nomi dei ministri della Lega che sono pronti a lavorare per il bene dell'Italia. Non è questione di nomi e cognomi ma di rispetto del voto degli italiani", ha sottolineato.



SE SALTA IL GOVERNO, LA FRATTURA E' CON GLI ITALIANI - A chi gli chiedeva dell'eventuale rischio di frattura con il Quirinale, ha risposto così:"L'unico rischio che vedo è un'ulteriore frattura tra i palazzi del potere e gli italiani. Se qualcuno rallentasse ancora questo processo di cambiamento facendo saltare 15 giorni di lavoro e sacrificio, sarei ancora arrabbiato".



INTANTO SI FA STRADA UN'IPOTESI - Insomma, la strada sembra segnata: o Savona o voto. E tra i più maliziosi inizia a circolare anche un'altra ipotesi: sondaggi alla mano, la Lega oggi viaggia intorno al 25% con il tetto del 30% nel mirino. Che Salvini non si sia fatto due conti e spinga per tornare al voto come il leader del centrodestra nuovamente unito e passare all'incasso degli elettori, sottraendo un tesoretto di consensi proprio agli "alleati" pentastellati?





© RIPRODUZIONE RISERVATA