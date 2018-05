Governo, ultima possibilitÃ  per M5S-Lega. Cottarelli in panchina (per ora)

(Teleborsa) - Ultimo estremo tentativo per formare un governo giallo-verde. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella concede l'ultima chance ai leader di Movimento Cinque Stelle e Lega per formare un esecutivo politico e valuta con grande attenzione l'ipotesi di uno spostamento di Savona nella squadra di governo.



Dunque la trattativa è riaperta mentre il tempo passa veloce. Sono trascorsi già 88 giorni, ma dal Colle fanno sapere "c'è ancora tempo per un governo politico" e non bisogna "forzare i tempi".



AL COLLE INCONTRI INFORMALI



Nel pomeriggio, di ieri, sono andati in scena incontri "informali", ma forse decisivi. Il capo dei Cinquestelle, Luigi Di Maio è salito al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica che, subito dopo, ha incontrato nuovamente Cottarelli, mentre non ha visto Giancarlo Giorgetti, in rappresentanza del Carroccio, come invece si vociferava.



Ridare stabilità all'Italia. E' questa la priorità per il nostro paese dopo che i mercati finanziari, nei giorni scorsi, hanno dimostrato quanto possano incidere sulla vita reale degli italiani: lo spread BTP-Bund è volato oltre 300 punti, un livello visto nel 2011, mentre le banche di rating sul piede di guerra hanno iniziato a guardare in negativo il futuro del Belpaese.



M5S: SAVONA FACCIA PASSO INDIETRO

Luigi Di Maio, archiviato l'impeachment contro il Colle ha rilanciato la proposta di ripartire da dove tutto si è interrotto: ovvero dal governo di Giuseppe Conte, ma con una novità, rinunciare a Paolo Savona come ministro dell'Economia. "Troviamo una persona della stessa caratura dell'eccellente professor Savona" per il Tesoro con "lui che resta nella squadra di governo in un'altra posizione" - ha dichiarato il capo dei pentastellati.



COTTARELLI IN PANCHINA



Ipotesi che il Quirinale valuta "con grande attenzione" tanto che d'intesa con il premier incaricato Carlo Cottarelli decide di attendere sviluppi e affidare a lui "temporaneamente" la panchina. Quindi la situazione resta aperta.



L'APERTURA DI SALVINI



Tutto si rimette in moto anche se a tirare il freno è Matteo Salvini. Il leader del Carroccio, prima avverte "Se mi tirano via anche un solo uomo di quella squadra di governo, il governo non ha senso che esista. C'è quel programma e quella squadra, se vanno bene ci mettiamo la faccia e lavoriamo" poi apre uno spiraglio "Vedremo nelle prossime ore, per carità. Ci ragioniamo, valuteremo".



ITALIA IN BILICO TRA GOVERNO POLITICO ED ELEZIONI A BREVE TERMINE



La crisi politica italiana non è ancora risolta e l'interrogativo continua a restare su due possibili scenari: un governo politico o elezioni a breve termine. Nel frattempo, gli occhi degli italiani e non solo, guardano al Quirinale, ma anche a M5S e Lega, in quella che si prospetta un'altra lunga giornata decisiva per le sorti della legislatura.

