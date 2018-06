GPI, ok CdA a progetti fusione di 8 societÃ  controllate

(Teleborsa) - Via libera del Consiglio di Amministrazione di GPI ai progetti di fusione mediante incorporazione delle società controllate NUOVA SIGMA SRL, EDP SISTEMI SRL, INFO LINE SRL, NETMEDICA SRL, ERRE EFFE INFORMATICA SRL, INSIEL MERCATO SPA, NEOCARE SRL e GROOWE TECH SRL, "non essendo pervenuta nel termine alcuna richiesta dei soci di sottoporre all'assemblea straordinaria di GPI la decisione in merito alle suddette fusioni".



GPI fa sapere che, in data 24 maggio 2018, ha proceduto all'acquisto delle quote di minoranza pari al 10% del capitale sociale di NEOCARE per un corrispettivo di Euro 8.520, mentre in data odierna (18 giugno) ha proceduto all'acquisto delle quote di minoranza pari al 49% del capitale sociale di GROOWE TECH SRL per un corrispettivo di Euro 2.450. L'acquisto delle predette quote di minoranza - spiega la società - costituiva il presupposto per l'incorporazione di queste due ultime società in GPI SPA.

