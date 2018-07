GPI vince gara per gestione call center e sportelli aziende sanitarie Lazio

(Teleborsa) - GPI è stata notificata l'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di software e servizi per la gestione dei Call/Contact Center dell'intera Regione Lazio e degli sportelli di 13 Aziende Sanitarie e Ospedaliere.



L'aggiudicazione è stata confermata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (con sentenze dd. 17 luglio 2018 pronunciate sui ricorsi n.12079/2017 e n.1990/2018).



Il valore complessivo a base d'asta è pari a 71.569.096,00 euro.



La durata del contratto è di 36 mesi, 24 contrattuali e 12 opzionali di rinnovo.







