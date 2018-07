Gran Bretagna, aumentano le richieste di sussidio alla disoccupazione

(Teleborsa) - Nel mese di giugno, aumenta il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna: +7.800 unità contro la flessione di 28.200 unità del mese di maggio (rivisto da 31.200 unità della prima lettura). Il dato pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS) è decisamente migliore delle attese degli analisti che stimavano una salita fino a 11.300 unità.



A giugno, invece, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4,2% come atteso dagli analisti. Da rilevare che il tasso risulta il più basso dal 1975.



Nel trimestre marzo/maggio 2018, il totale dei disoccupati si attesta a 1,38 milioni di unità mentre il numero degli occupati si attesta a 31,54 milioni.



Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato una crescita del 2,7% (in linea con le previsioni, 2,8% nel mese precedente) escludendo i bonus, mentre includendo i bonus mostra un incremento del 2,5% come stimato dagli analisti, ma meno del 2,6% del mese precedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA