Gran Bretagna, cala oltre le attese la produzione industriale

(Teleborsa) - Ancora uno stop la produzione industriale nel Regno Unito, mentre si segnala in timida ripresa l'attività manifatturiera, nel mese di maggio.



Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale ha registrato, nel mese di maggio, un decremento dello 0,4% su base mensile. Il dato si confronta con il calo dell'1% (rivisto da -0,8%) del mese precedente ed è nettamente inferiore al +0,5% stimato degli analisti.



Il dato tendenziale segna un +0,8% in decelerazione rispetto al +1,6% (rivisto da +1,8%) del mese precedente ed al di sotto del +1,9% del consensus.



Risale invece la produzione manifatturiera, che su base mensile registra una crescita dello 0,4% dopo il -1,3% del mese precedente, comunque inferiore alle attese che erano per un +0,9%. A livello annuale, si registra un +1,1% dal +0,9% precedente.

