Gran Bretagna, cresce il PIL del 1Â° trimestre ma meno delle attese

(Teleborsa) - L'economia britannica risulta in crescita nella prima parte del 2018, seppur ad un passo più lento rispetto a quanto atteso dal mercato.



Nel 1° trimestre 2018, il PIL del Regno Unito ha evidenziato un incremento dello 0,1% su base trimestrale, inferiore al +0,3% stimato dagli analisti. Il dato si confronta con il +0,4% del trimestre precedente.



Secondo i dati dell'ONS (Office for National Statistics), che ha fornito le stime preliminari, la crescita tendenziale è attesa all'1,2% in frenata rispetto al +1,4% del mese precedente e indicato dagli analisti.

