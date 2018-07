Grande distribuzione, Tesco e Carrefour uniscono le forze

(Teleborsa) - Non è una fusione ma poco ci manca: le due big europee della grande distribuzione Tesco e Carrefour hanno annunciato un'alleanza strategica "di lungo periodo" che riguarderà, tra le altre cose, il rapporto con i fornitori, l'acquisto congiunto di prodotti a marchio proprio e di beni non destinati alla vendita.



L'alleanza, si legge in una nota congiunta della società francese e di quella britannica, consentirà di migliorare la qualità e la scelta dei prodotti, di praticare prezzi ancora più bassi e di aumentare la competitività.



Nessun accenno ai termini finanziari dell'accordo di collaborazione, che avrà una durata iniziale di tre anni e sarà finalizzato nei prossimi due mesi.



Molti analisti hanno intepretato questa inattesa liaison come un tentativo di far fronte all'avanzata di Amazon e di altre società di e-commerce.



Liaison che comunque per ora non sembra aver scaldato gli investitori: Tesco è piatta sulla Borsa di Londra mentre Carrefour avanza di un modesto +0,50% a Parigi.

