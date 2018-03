Grande giornata per le utilities italiane e europee

(Teleborsa) - Giornata positiva per il comparto europeo delle utilities, che si distingue con un balzo del 2,5% sul relativo DJ Stoxx.



A mettere di buonumore il settore non solo la natura difensiva dei titoli che ne fanno parte ma anche il balzo della britannica United Utilities , tra i top gainer del FTSE 100 di Londra con un guadagno del 6,46% grazie all'upgrade da "sell" a "hold" deciso da CFRA.



L'ondata di acquisti contagia anche le società italiane: Snam è al momento in cima al FTSE Mib con un rialzo del 3,46% seguita a ruota da Terna (+3,41%). Denaro anche su Enel (+2,46%) e A2A +2,34%.









© RIPRODUZIONE RISERVATA