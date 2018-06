Grecia, Borsa e titoli di Stato festeggiano l'uscita dal piano di salvataggio

(Teleborsa) - Esplosione di ottimismo sui mercati finanziari ellenici dopo il via libera dell'Eurogruppo alla fine degli aiuti alla Grecia.



La Borsa di Atene è la migliore in Europa con un rialzo dell'1,24% mentre sul mercato secondario il rendimento dei titoli di Stato ellenici a dieci anni è sceso al 4,16%, 4 punti percentuali in meno rispetto alla vigilia.



Questa notte i Ministri delle Finanze della Zona Euro hanno annunciato l'uscita della Penisola ellenica dal sostegno finanziario concesso da Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea e Banca Centrale Europea in seguito alla crisi del debito scoppiata nel 2010 che ha escluso il Paese dal mercato dei capitali.







