Gruppo FS: ecco il nuovo Consiglio di Amministrazione

(Teleborsa) - Via libera dall'Assemblea di Ferrovie dello Stato Italiane che ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Il rinnovo dei vertici del Gruppo si reso necessario, dopo l'addio dell'ormai ex A.D. Renato Mazzoncini che si è congedato dopo la decisione del Ministro dei Trasporti Toninelli di firmare la decadenza dell'intero CdA del gruppo ferroviario controllato dallo Stato.



Gianfranco Battisti è il nuovo Amministratore Delegato del Gruppo mentre Gianluigi Vittorio Castelli è il nuovo Presidente.



Il CdA è inoltre composto da Flavio Nogara, Andrea Mentasti, Cristina Pronello, Francesca Moraci, Wanda Ternau. Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per il triennio 2018-2020.

















© RIPRODUZIONE RISERVATA