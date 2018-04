Fs, Mazzoncini: nel 2018 investimenti per 8 miliardi

Oggi ha debuttato a Pistoia il primo esemplare del nuovo treno regionale Rock, prodotto da Hitachi Rail Italy. Saranno consegnati alla società del gruppo FS 300 nuovi treni Rock, che faranno parte della flotta completamente rinnovata di Trenitalia per il trasporto dei pendolari. In occasione della cerimonia di presentazione, Teleborsa ha intervistato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane.



Investimenti record per il gruppo FS - alta velocità, regionale, infrastrutture - continuerà con questo ritmo e quali saranno le priorità?



"Aumenteremo il ritmo", ha affermato il manager, spiegando "quest'anno, oltre agli investimenti di ormai quasi 6 miliardi stabilizzati tra rete e servizi ferroviari regionali, abbiamo integrato anche Anas, quindi quest'anno si sommano gli investimenti di Anas".



"Nel 2018 abbiamo a budget quasi 8 miliardi di investimenti , quindi il gruppo si conferma di gran lunga primo investitore del paese", ha affermato Mazzoncini, che aggiunge ridendo " tiene in moto l'economia , direi che la tiene in movimento, sia con l'indotto che genera sulla parte infrastrutture con RFI e Anas, sia per quanto riguarda le fabbriche ".



"Basta guardarsi qua attorno ed avere in mente che tutte le fabbriche di Trenitalia sono al lavoro per il gruppo Ferrovie dello Stato", ha concluso.

