Gruppo FS Italiane, operativi i primi 33 carri porta coils di Mercitalia Rail

(Teleborsa) - Sono entrati in servizio i primi nuovi 33 carri porta coils "intelligenti" che potenziano la flotta di Mercitalia Rail, il gestore di servizi di trasporto merci e logistica del Gruppo FS Italiane)



I carri utilizzati per il trasporto dei rotoli di lamiera (coils) prodotti dalle principali aziende siderurgiche saranno complessivamente 240. Sono equipaggiati con un sistema di monitoraggio, in tempo reale, telematico del perfetto funzionamento dei carri.



La commessa dei nuovi carri per il traffico merci - 290 carri, di cui 50 tasca doppi "intelligenti" per il trasporto di semirimorchi mega - rientra nel piano investimenti (1,5 miliardi di euro) che il Polo Mercitalia ha avviato nel 2017 per rilanciare il trasporto ferroviario merci sia in Italia sia in Europa, disponendo di una delle flotte carri tra le piĆ¹ avanzate tecnologicamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA