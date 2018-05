Gruppo FS Italiane, RFI e Trenitalia: l'Antitrust avvia istruttoria

(Teleborsa) - L'Antitrust ha avviato un'istruttoria per abuso di posizione dominante su Ferrovie dello Stato, RFI e Trenitalia. Lo ha annunciato l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), dopo le deliberazioni assunte nella riunione del 3 maggio 2018.



L'Authority intende accertare se le tre società del Gruppo FS Italiane abbiano posto in essere un abuso di posizione dominante, in relazione all'affidamento diretto a Trenitalia dei servizi ferroviari di trasporto pubblico passeggeri di interesse regionale e locale da parte della Regione Veneto.



C'è il il dubbio che le tre società del Gruppo FS, tra il 2015 e il 2017, abbiano "adottato una strategia complessiva volta a sfruttare indebitamente la posizione di monopolio legale detenuta da RFI sul mercato della gestione dell'infrastruttura ferroviaria, al fine di preservare la posizione di incumbent detenuta da Trenitalia sul mercato della fornitura dei servizi ferroviari di trasporto regionale e locale in Veneto".



Nella giornata del 10 maggio 2018, i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società. Il procedimento si concluderà entro il 30 maggio 2019.

