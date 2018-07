Gruppo FS riunisce assemblea "in forma totalitaria". Riflettori puntati su rinnovo vertici

(Teleborsa) - Ha preso il via dalle ore 10.30 circa, di oggi 30 luglio l'assemblea del Gruppo FS.



La riunione dei soci si svolge "in forma totalitaria". Sul tavolo, il rinnovo dei vertici di Ferrovie dello Stato dopo che la scorsa settimana è arrivato l'addio dell'A.D. Renato Mazzoncini che si è congedato all'indomani della decisione del Ministro dei Trasporti Toninelli di firmare la decadenza dell'intero CdA del gruppo ferroviario controllato dallo Stato.



Mazzoncini prima di andare via ha voluto rivendicare i grandi successi ottenuti in neanche 3 anni di guida del Gruppo che oggi vale il 2% del PIL ed occupa 81.000 persone dirette e 240.000 con l'indotto.



Il manager ha poi ricordato alcuni importanti risultati reddituali raggiunti: "In questo triennio FS crescendo al ritmo del 18% annuo ha chiuso i migliori bilanci di sempre con un utile medio di 645 milioni di euro, cresciuto del 60% rispetto al triennio precedente". Mazzoncini ha citato anche la forte accelerazione impressa agli investimenti, che sono passati dai 4 miliardi medi del triennio precedente ai 6 miliardi nel 2017 ed a 8 miliardi nel 2018 con l'arrivo di ANAS.



E poi ancora il rilancio della mobilità ferroviaria - tra il 2014 e il 2018 il numero di passeggeri sui treni è cresciuto del 25% e del trasporto ferroviario regionale, e il mega investimento di 5 miliardi in nuovi treni che sono in costruzione nelle fabbriche italiane di Hitachi e Alstom e arriveranno sui binari dalla prossima primavera.







