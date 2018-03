Gruppo Green Power, i numeri del 2017

(Teleborsa) - Gruppo Green Power ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 17.257 migliaia, in aumento del 3,6% rispetto all'anno precedente, ottenuti principalmente dal mercato nazionale del B2C.



L'Ebitda è negativo per 315 migliaia e risente profondamente della gestione straordinaria netta, che porta un risultato negativo a bilancio per 443 migliaia, in aumento di 115 migliaia di euro rispetto l'anno precedente, riferiti ad atti di transazione per la chiusura bonaria delle vertenze con clienti e fornitori.



La perdita d'esercizio è pari a 2.294 migliaia di euro e si confronta con il rosso di 1.143 migliaia di euro al 31 dicembre 2016.



Posizione finanziaria netta pari a 2.679 migliaia di euro contro i 1.471 al 31 Dicembre 2016.

