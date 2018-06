Guala Closures sempre piÃ¹ vicina alla quotazione

(Teleborsa) - Guala Closures sempre più vicina a Palazzo Mezzanotte.



Space4, la SPAC (Special Purpose Acquisition Company) che realizzerà la business combination con Guala Closures mediante la fusione per incorporazione, ha infatti presentato la domanda di ammissione a quotazione sul Mercato Telematica Azionario delle azioni ordinarie e dei market warrant di Space4 in circolazione a seguito della fusione.



Space4, come si legge in una nota trasmessa venerdì 8 giugno in tarda serata, ha inoltre richiesto a CONSOB l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'ammissione a quotazione sul MTA (segmento STAR).

