Guerra commerciale, Navarro getta acqua sul fuoco

(Teleborsa) - La guerra dei dazi rimane ancora in focus con Trump che continua a minacciare le aziende cinesi, mentre Peter Navarro, consigliere economico della Casa Bianca tenta di gettare acqua sul fuoco. Navarro ha smentito le indiscrezioni circolate ieri 25 giugno, secondo le quali il presidente americano starebbe preparando un provvedimento per limitare gli investimenti cinesi nelle società americane. Il consigliere economico della Casa Bianca ha negato che l'amministrazione Trump avrebbe intenzione di imporre restrizioni commerciali anche a qualsiasi società che sia partecipata da un gruppo cinese per almeno il 25%.



"Non ci sono piani in corso per imporre restrizioni agli investimenti in nessun Paese", ha dichiarato Navarro, in un'intervista alla CNBC, insistendo sul fatto che "i mercati hanno recepito il messaggio in maniera sbagliata. Secondo il consigliere economico di Trump invece "gli investitori dovrebbero concentrarsi sugli sforzi della Casa Bianca per proteggere le esportazioni americane e sui progressi generali nell'economia".







