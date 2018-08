Gulf Air ricevere il primo A320neo con volo inaugurale

(Teleborsa) - Il primo Airbus A320neo (new engine option) è approdato in Medio Oriente, all'aeroporto internazionale del Bahrain, situato a Al Muharraq, a circa 7 km dal centro della capitale Manama, per essere preso in consegna ed entrare nella flotta di Gulf Air, compagnia di bandiera del Regno del Bahrain.



La cerimonia di accoglienza è avvenuta alle 16 (ora locale del Bahrain) di lunedì 20 agosto, al termine del volo inaugurale che ha portato l'A320neo, A9C-TA equipaggiato con motori CFM LEAP-1A (che consentono un risparmio del 20% di carburante), da Tolosa nello Stato arabo del Golfo Persico.



Si tratta del primo di 29 aeromobili della famiglia A320neo (12 A320 e 17 A321), il cui ordine venne sottoscritto in occasione del Bahrain International Airshow 2016.



Gulf Air, la cui flotta è composta da 20 velivoli Airbus e 3 B787-9, diventa così il primo vettore mediorientale a volare con l'A320neo.













© RIPRODUZIONE RISERVATA