Hasbro, conti oltre attese nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Risultati di bilancio superiori alle attese per Hasbro. La multinazionale produttrice di giocattoli vede diminuire lievemente utili e profitti, superando comunque le previsioni degli analisti ed ottenendo ottimi risultati alla Borsa di New York.



Nel secondo trimestre i ricavi sono diminuiti del 7% rispetto a un anno prima toccando i 904,5 milioni di dollari. La cifra risulta ben superiore alle attese che erano per 838,1 milioni di dollari.



Bene anche gli introiti derivanti dall'intrattenimento, che sono aumentati del 26% a 64,7 milioni di dollari, soprattutto grazie all'acquisizione del marchio Power Rangers. Tuttavia, le vendite complessive del marchio in franchising sono scese dell'8% a 506,5 milioni di dollari.



Diminuiscono lievemente anche gli utili a 60,3 milioni di dollari da 67,7 milioni dell'anno precedente, ossia 48 centesimi per azione rispetto ai 53 centesimi di un anno fa. Gli analisti si aspettavano un utile per azione ben inferiore a 29 centesimi. Il risultato convince gli investitori ed il titolo Hasbro risulta il migliore sul Nasdaq100, dove sale del 13,11%.

