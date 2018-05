Haussman & Co premia ENEA. Mauro: "Scelta l'energia perchÃ© riguarda tutti noi"

(Teleborsa) -, perché è un campo di scienze che "riguarda tutti noi". Oltre al consueto premio anche undedicata ai giovani promettenti che vogliano fare un'esperienza di alternanza scuola-lavoro.Lo ha ricordato, co-amministratore della, in una intervista rilasciata a Teleborsa in occasione della sesta edizione del Premio istituito dal celebre marchio di orologi assieme a. Quest'anno tocca alla ricerca e, dopo aver premiato delle ricerche un po' più mirate nel campo medico, abbiamo deciso di fare qualcosa che si rivolga un po' più ad un lato economico, cioè quello dell'", ha spiegato Mauro., ha sottolineato, aggiungendo che "premiare delle persone che si sono distinte in ricerche particolari che riguardano queste macro aree, in particolare dell'ENEA, è fondamentale ed è"."Il valore puramente economico sarà, da parte nostra, nell'ordine di", ha detto il manager, spiegando che si trata di "un, persone comunque giovani che hanno finito gli studi liceali o universitari, che siano interessati innanzitutto a conoscere le tematiche dell'energia e della conservazione dell'energia, poi a sviluppare quaslche loro idea"."In passato ci sono stati, quindi bisogna dare il massimo dlele possibilità a queste persone", ha sottolineato mauro."Giovanissimi credo di no, credo che si parta da persone che abbiano preso una maturità, un diploma di secondaria, quindi, non geni di 14-15 anni", ha affermato sorridendo l'amministratore di Haussman & Co, aggiungendo che si tratta di "e che quindi sono più predisposti a recepire dei messaggi che possono arrivare da questo campus".