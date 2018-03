HD Supply in rialzo a Wall Street dopo i risultati

(Teleborsa) - Brilla Hd Supply Holdings , che passa di mano con un aumento del 2,52%.



La società quotata al Nasdaq ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione di 0,49 dollari superiore ai 0,44 stimati dagli analisti. I ricavi sono saliti a 1,18 miliardi contro gli 1,16 miliardi del consensus.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hd Supply Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Lo status tecnico di medio periodo di Hd Supply Holdings rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 38,91 dollari USA, mentre i supporti sono stimati a 36,93. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 40,89.



