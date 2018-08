Heineken alla conquista della Cina

(Teleborsa) - Heineken va alla conquista del segmento premium in Cina.



Il secondo produttore al mondo di birre rileverà il 40% di CR Beer - controllata da Chinese Resources Beer, secondo maggior produttore di birre in Cina - per 3,1 miliardi di dollari.



Questa operazione permetterà alla società olandese di aumentare il network di distribuzione nell'immenso mercato cinese.

