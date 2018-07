Heineken, i conti del primo semestre

(Teleborsa) - Nella prima metà del 2018, l'utile netto di Heineken è aumentato del 9,1%, con una crescita organica dei ricavi in tutte le regioni.



Nei sei mesi chiusi al 30 giugno, il secondo produttore di birra al mondo per vendite, ha realizzato un risultato di 950 milioni di euro rispetto agli 871 milioni di euro di un anno prima. L'utile operativo è aumentato dell'1,3% a 1,75 miliardi inferiore tuttavia agli 1,89 miliardi stimati dagli analisti. I ricavi sono balzati del 4,2% a 10,78 miliardi, mentre i ricavi su base organica sono aumentati del 5,6%.



Il volume di birra consolidato è cresciuto del 4,5% in termini organici e il volume del marchio Heineken si è incrementato del 7,5%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA