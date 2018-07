Hera fa il pieno di utili nel primo semestre

(Teleborsa) - Risultati in crescita per Hera nel primo semestre. L'utility ha chiuso il periodo con un utile netto di 158,1 milioni di euro e un utile operativo di 273,6 milioni, in rialzo rispettivamente del 12,1% e del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre i ricavi si sono attestati a 2,9 miliardi di euro, segnando un +7,7%.



"La semestrale conferma l'andamento di crescita ininterrotta del Gruppo Hera negli ultimi 15 anni, in linea con quanto previsto nel Piano industriale, nonostante una spesso difficile congiuntura macroeconomica" ha commentato il Presidente esecutivo Tomaso Tommasi di Vignano.



Poco mosso il titolo, che sta limando lo 0,29% a Piazza Affari.

