Hera, risultati in crescita nel primo trimestre

(Teleborsa) - Il gruppo Hera ha chiuso il primo trimestre 2018 con ricavi pari a 1,741 miliardi (+10,4%) ed un margine operativo lordo di 322,7 milioni (+5,2%).



L'utile netto per gli azionisti si è attestato a 120,5 milioni (+9,6%), mentre l'utile netto è salito a 125,9 milioni (in aumento rispetto ai 115,3 milioni del 2017).



La posizione finanziaria netta, pari a 2,502 miliardi, risulta in miglioramento (2,523 miliardi al 31 dicembre 2017), grazie alla positiva e crescente generazione di cassa che ha consentito, tra l'altro, di finanziare anche le recenti acquisizioni.









