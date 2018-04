Herbert Diess guiderÃ  il Gruppo Volkswagen

(Teleborsa) - Il gruppo automobilistico Volkswagen ha nominato Herbert Diess nuovo amministratore delegato nell'ambito di "una completa revisione della struttura dirigenziale" che in ampia misura punta al passaggio alla propulsione elettrica.



Diess andrà a sostituire Matthias Mueller, una decisione presa dal gruppo di comune accordo con lo stesso manager.



L'incarico di Mueller, che ha rilevato la guida del gruppo nel 2015, a seguito dello scandalo Dieselgate, scadeva nel 2020.



"Il gruppo Wolkswagen è un insieme di marchi forti dal grande potenziale - ha detto Diess - . Matthias Müller ha preparato il cambio del corso e il mio compito più importante sarà ora di perseguire e accelerare la strada in modo coerente. D'ora in avanti Volkswagen metterà velocemente un chiaro accento sugli ambiti dell'elettromobilità, della digitalizzazione delle auto e della guida e dei servizi alla mobilità" - ha concluso il top manager.







© RIPRODUZIONE RISERVATA