Honeywell International, conti in salita nel 1Â° trimestre

Migliori delle attese i conti di Honeywell International, che ha anche alzato le stime sugli utili dell'intero anno.



La società americana ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile netto pari a 1,44 miliardi di dollari, o 1,89 dollari per azione, dall'utile di 1,33 miliardi di dollari, o 1,71 dollari per azione, dello scorso anno. Al netto delle poste straordinarie l'utile è risultato pari a 1,95 dollari per azione dagli 1,90 cent del consensus.



Ricavi in crescita del 9,5% a 10,39 miliardi di dollari dai 10,02 miliardi attesi dal mercato.



Rivisto al rialzo l'outlook per l'intero anno, con un utile per azione compreso tra 7,85-8,05 dollari (7,75-8 dollari la stima precedente). Le attese sul fatturato sono tra il 3-5% dal 2-4%.



Leggermente positivo il titolo al Nyse: +0,59%.









