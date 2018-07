HSBC alza il target di Luxottica

(Teleborsa) - Si muove con debolezza il titolo Luxottica, che si allinea alla cautela mostrata dal resto del mercato. Le azioni della maison del lusso mostrano una variazione percentuale negativa dello 0,33% rispetto alla seduta precedente.



Oggi gli analisti di HSBC hanno ritoccato all'insù il prezzo obiettivo sul titolo Luxottica portandolo a 64 euro rispetto ai 55,2 euro delle attuali quotazioni. La raccomandazione

è confermata a "buy".



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del gruppo di occhialeria, che fa peggio del mercato di riferimento.



Lo status tecnico di Luxottica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 55,58 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 54,92. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 56,24.

