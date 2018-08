HSBC, utili in crescita al netto dei costi di ristrutturazione

(Teleborsa) - Il bilancio di HSBC non convince gli investitori. Il colosso bancario anglo-cinese è debole sulla Borsa di Londra nonostante abbia annunciato, relativamente al primo semestre, un utile lordo in rialzo del 4,6% a 10,7 miliardi di dollari.



I ricavi sono migliorati invece del 4% a 27,3 miliardi di dollari.



Da rilevare l'aumento delle spese (+7%) per portare avanti un vasto piano di ristrutturazione societaria che comprende investimenti nella tecnologia, l'espansione in Cina e un nuovo taglio di posti di lavoro nelle attività core dopo il maxi piano di licenziamenti (50 mila dipendenti) annunciato nel 2015.



"Cauto ottimismo" sui risultati dell'intero anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA