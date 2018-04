I future USA anticipano un avvio in calo per Wall Street

(Teleborsa) - Atteso un avvio negativo per la Borsa più grande del mondo. Dopo la chiusura poco mossa di ieri mercoledì 18 aprile, i future si mostrano in calo per tutti e tre i principali indici azionari.



In prossimità dell'opening bell, il contratto sul Nasdaq perde lo 0,42%, quello sull'S&P lo 0,32% mentre quello sul Dow Jones scende dello 0,35%.



Il calendario odierno prevede le trimestrali di Bank of New York Mellon e Philip Morris International.



Sul fronte macro, dati positivi dall'indice Fed Philapelphia, sotto le attese le richieste di sussidio alla disoccupazione, mentre si attende il leading indicator alle ore 16.

