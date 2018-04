I future USA indicano un avvio positivo per Wall Street

(Teleborsa) - Positivi i future sui principali indici statunitensi, preannunciando un inizio di settimana al rialzo per la borsa di Wall Street. Si tratterebbe di un rimbalzo, dopo le perdite di venerdì scorso sui timori per una guerra commerciale tra USA e Cina ma anche alla luce delle statistiche deboli sul mercato del lavoro a stelle e strisce.



Il Presidente della Banca Centrale americana, Jerome Powell, parlando all'Economic Club di Chicago svoltosi venerdì 6 aprile ha ribadito che la Federal Reserve continuerà ad aumentare i tassi di interesse in modo graduale ma costante.



Nessun dato rilevante in agenda macroeconomica.



A circa un'ora dall'opening bell il derivato sul Dow Jones mostra un progresso dello 0,57%, quello sull'S&P500 un +0,42% mentre quello sul Nasdaq un +0,57%.

